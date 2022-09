– 3,6 milliarder mennesker lever i energifattigdom. De mottar for lite av verdens energifinansiering, selv om de representerer halvparten av verdens befolkning, sier Støre til NTB.

Han har takket ja til å bli med i «The Global Energy Alliance for People and Planet» og skal lede et globalt råd i alliansen. Det ble kjent under FNs hovedforsamling i New York.

Målet til alliansen er at flere mennesker i fattige land skal få tilgang til strøm, og at det skal skje gjennom utbygging av fornybar energi i stedet for fossil energi.

– Dette er et samarbeid mellom privat og offentlig kapital, med satsinger i utviklingsland for å komme i gang med helt konkrete fornybarprosjekter, sier statsministeren.

Hans rolle blir først og fremst å lede et globalt lederforum i alliansen, med ledere fra finanssektoren og politikken.

– Vi må gjøre mye mer for å få opp tempoet på investeringene i fornybar energi i utviklingsland. Tilgang på energi er nødvendig for helse, utdanning og for at næringslivet kan skape jobber og vekst. Det er også helt avgjørende for å nå klimamålene, sier Støre.

Alliansen har som mål å skape 150 millioner nye jobber, unngå 4 gigatonn med fremtidige CO2-utslipp og styrke tilgangen til energi for en milliard mennesker, opplyser Statsministerens kontor.