Tyskland nasjonaliserer gassgiganten Uniper

Overtakelsen ble kunngjort onsdag morgen etter at det den siste tiden har gått rykter om at en nasjonalisering av selskapet var nær forestående.

I pressemeldingen står det at den tyske staten går inn med 8 milliarder euro i selskapet (82 milliarder kroner), og at den kjøper aksjene til finske Fortum for 500 millioner euro. Det gir den tyske staten en eierandel på 98,5 prosent.

Kjøpet skal bidra til å sikre Tysklands kraftforsyninger i vinter. Bakgrunnen er krigen i Ukraina og energikrisen som har brutt ut etter at Russland stanset mye av gassleveransene til Tyskland og andre europeiske land.

Uniper er Tysklands største gassimportør og en av Europas største strømprodusenter, med en rekke kraftverk i Tyskland og hovedkontor i Düsseldorf. Mye av kraften produseres med gass og kull, og selskapet er blitt hardt rammet av de høye gassprisene i kjølvannet av krigen.

I slutten av august opplyste Uniper at selskapet tapte rundt 100 millioner euro – omtrent 1 milliard kroner – per dag.

Situasjonen forverret seg da Russland strupte leveransene av gass via rørledningen Nord Stream 1. Uniper er blitt tvunget til å kjøpe gass fra andre leverandører til svært høye priser.

Allerede i juli gikk tyske myndigheter med på å overta 30 prosent av Uniper-aksjene. Selskapet opplyste tidligere denne måneden at det pågikk samtaler om en mulig nasjonalisering.