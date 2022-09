Mann setter fyr på seg selv ved statsministerens kontor i Japan

Politiet i Tokyo ønsket ikke å kommentere hendelsen, som skjedde ved midnatt norsk tid. En talsperson for den japanske regjeringen sier på sin side at de er klar over at en mann ble funnet med brannskader ved et veikryss utenfor regjeringens kontorer.

TV-kanalen TV Asahi sier mannen satte fyr på seg selv etter å ha uttalt at han var motstander av at den drepte tidligere statsminister Shinzo Abe skulle få begravelse på statens bekostning. Begravelsen skal etter planen holdes tirsdag.

En politimann skal ha blitt skadd mens han forsøkte å slukke flammene.

Abe ble 67 år gammel og var Japans lengstsittende statsminister med til sammen over 8,5 år i posten. Han ble skutt og drept mens han holdt en valgkamptale i byen Nara 8. juli. Bakgrunnen for attentatet skal ha vært angivelige koblinger mellom Abe og den kontroversielle sekten Den forente familie.

Statlige begravelser er imidlertid svært sjeldne i Japan, og meningsmålinger viser at over halvparten av spurte japanere er motstandere av at Abe skal få det.