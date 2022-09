To eksplosjoner ved boliger i Sverige

De to eksplosjonene fant sted med en halvtimes mellomrom. Expressen skriver at personen som ble såret i den første eksplosjonen, ble sendt med ambulanse til sykehus og at skadeomfanget er alvorlig, men stabilt.

Avisen har publisert bilder som viser at en port til en flermannsbolig er sprengt bort og at flere vinduer på bygningen er knust.

Knappe 30 minutter senere ble det meldt om en eksplosjon rundt 20 kilometer unna, i Helsingborg. Der ble det ikke meldt om personskader, men det oppsto skader på en bolig samt biler som sto parkert like ved.

– Det antas at det var tilfeldig at dette skjedde så nært i tid og sted, og det ser ikke ut til å være noen sammenheng mellom episodene, sier Jörgen Winberg i politiet til Helsingborgs Dagblad.

Tidlig onsdag morgen var ingen pågrepet i de to sakene.