Støre under FN-toppmøte: – Et dystert bakteppe

Han deltok tirsdag på åpningen av høynivådelen av FN-møtet i New York.

– Det er flere store utfordringer som møter verdens land, fastslår Støre på telefon til NTB.

Han nevner klimakrisen, krigen i Ukraina og ringvirkningene av den. Krigen har bidratt både til energikrise, matvarekrise og høy inflasjon.

– Samtidig er det spenninger mellom det globale sør og nord. Landene i sør opplever at deres største krise er klimakrisen, sier Støre.

– Denne generalforsamlingen har et dystert bakgrunnsteppe, konstaterer han.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under FNs hovedforsamling. Foto: Pontus Höök / NTB

– Misnøyens vinter

Høynivåmøtet ble åpnet av FNs generalsekretær António Guterres. Han sa at verdens land står paralysert i møte med klimaendringene, krig og andre kriser.

– En global misnøyens vinter er i anmarsj. En levekostnadskrise løper løpsk. Tilliten smuldrer opp. Forskjellene øker. Planeten vår brenner, advarte Guterres.

Støre sier at han fikk inntrykk av at FN-sjefen nærmest refset medlemslandene for ikke å gjøre nok med alle utfordringene de står overfor.

– Generalsekretæren gjør jobben sin, han er ærlig. Ganske brutalt ærlig, sa statsministeren da han møtte pressen etterpå.

– Godt forslag

Guterres mener det foregår en «suicidal krig mot naturen» – og han langer ut mot selskaper som tjener store penger på fossil energi.

– Vår verden er avhengig av fossilt drivstoff. Det er på tide å gripe inn. Vi må holde selskapene som står bak, og deres støttespillere, ansvarlige, sa FN-sjefen i sin tale.

Han oppfordret alle utviklede land til å skattlegge fossilselskapenes fortjeneste og sørge for at pengene går til å kompensere skadene klimaendringene forårsaker – og til å hjelpe folk med å takle inflasjonen.

Jonas Gahr Støre mener dette er et godt forslag.

– Dette er noe Norge har erfaring med, sier han, og viser til den høye skattesatsen for selskapene som utvinner olje og gass på norsk sokkel.

– Vi har hatt dette som prinsipp i mange år. På denne måten kan man fordele inntektene, ikke bare her og nå, men også med framtidige generasjoner.

Flommen i Pakistan

Et av de fattige landene som rammes hardt av klimaendringene, er Pakistan. De ekstreme flommene i landet de siste månedene førte til at et område større enn Storbritannia ble liggende under vann.

– De er apokalyptiske, og på en måte bibelske, i sin størrelse, sa Pakistans utenriksminister Bilawal Bhutto Zardari til NRK etter et møte med sin norske kollega Anniken Huitfeldt i New York tirsdag.

Statsminister Støre sier Norge har trappet opp innsatsen i Pakistan – og tilbud nødhjelp og støtte i flere omganger.

Møtte Kongress-topper

Mens både Støre og Guterres retter søkelyset på klimaendringene, framstår Ukraina-krigen for mange som en mer akutt krise.

Den var et av temaene da Støre mandag møtte to av de viktigste lederne i den amerikanske kongressen: Demokraten Nancy Pelosi, og republikaneren Mitch McConnell.

– Det var to gode møter, sier Støre, som orienterte toppolitikerne om Norges syn på situasjonen i Europa i kjølvannet av Russlands invasjon av Ukraina.

De drøftet også hvordan Norge kan bidra til å finne en løsning på energikrisen som har rammet Europa.

Støre sier han ga uttrykk for uro over den kraftige polariseringen i amerikansk politikk. Samtidig fikk han inntrykk av at Pelosi og McConnell i stor grad var enige om hovedlinjene i sikkerhetspolitikken.