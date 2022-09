McDonald's åpner igjen i Kyiv

Gjenåpningen regnes likevel som et tegn på at livet i den ukrainske hovedstaden nærmer seg normalen igjen etter sju måneder med krig.

Det er etter avtale med ukrainske myndigheter, sikkerhetseksperter og leverandører at man i første omgang kun åpner for utkjøring av burgere, pommes frites og kyllingnuggets. I oktober skal man etter planen gjenåpne restaurantene for fullt. Videre skal sju flere restauranter åpne i Kyiv, deretter en rekke flere i hovedstaden og i andre byer vest i Ukraina.

Allerede tirsdag formiddag var det lange køer med matbud som hentet bestillinger til kunder rundt omkring i byen.

Burgerkjedens tilbakekomst var etterlengtet i Ukraina og regnes som en symbolsk støtteerklæring. I Russland måtte kjeden stenge dørene etter landets invasjon av Ukraina 24. februar, og restaurantene har nå i hovedsak gjenåpnet som den lokale kjeden «Vkusno – i totsjka».