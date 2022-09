Russland og Ukraina er enige om å utveksle 200 fanger

Enigheten kom etter samtaler forrige uke med Russlands president Vladimir Putin på sidelinjen av et regionalt toppmøte i Usbekistan, melder Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan til amerikansk TV.

Erdogan ga ikke detaljer om utvekslingen, men kalte personene som utveksles for «gisler». Han sa heller ikke hvor mange det var fra hver side.

– 200 gisler vil bli utvekslet etter avtale mellom partene. Jeg tror betydelige skritt vil tas videre, sa Erdogan til PBS sent mandag.

Videre sa Erdogan at hadde et inntrykk av at Putin er villig til å avslutte krigen.

– Vi hadde veldig omfattende diskusjoner og han viser meg at han er villig til å avslutte dette så snart som mulig, sa Erdogan.