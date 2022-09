Kerry og Kate McCann har gått til sak mot en etterforsker som rettet anklager mot dem i en bok som ble utgitt i 2008.

Men tirsdag besluttet Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) at foreldrene fikk en rettferdig behandling da Portugals rettsvesen tok stilling til saken, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet i Portugal i mai 2007 like før hun skulle ha fylt fire år. Hun er aldri blitt funnet.

Den portugisiske etterforskeren Goncalo Amaral var med på å etterforske saken. I boka «The Truth of the Lie» antydet han at foreldrene var innblandet i datterens forsvinning

I september 2007 ble foreldreparet avhørt av politiet som mistenkte. I juli året etter henla portugisisk politi etterforskningen av paret fordi de ikke fant bevis for at de var innblandet.

I 2015 fikk paret medhold i sitt søksmål mot Amaral, og han ble dømt til å betale erstatning på grunn av ærekrenkelser. To år senere ble avgjørelsen opphevet av Portugals høyesterett.