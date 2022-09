Den undersjøiske vulkanen under øya Home Reef har hatt utbrudd de siste ti dagene og oser av smeltet lava mens den skyter damp og aske minst tre kilometer opp i luften.

Ifølge Tongas myndigheter utgjør utbruddene en lav risiko for beboerne på Vava'u og Ha'apai – to av landets mest befolkede øyer. Men farevarselet ble hevet et hakk tirsdag da frekvensen i utbruddene har økt.

Piloter har blitt rådet til forsiktighet når de flyr gjennom luftrommet nær vulkanen, og sjøfolk advares mot å seile nærmere enn fire kilometer fra Home Reef.

Vulkansk aktivitet er ganske vanlig på og rundt Tonga, en liten øynasjon med rundt 100.000 innbyggere fordelt på 171 øyer. I januar i år ble landet rammet av et utbrudd fra vulkanen Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai, et av de kraftigste utbruddene i moderne tid.