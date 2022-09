Nye protester i Iran etter at kvinne døde

Ifølge lokale medier ble det demonstrert ved flere universiteter i Teheran. Folkemengdene krever en avklaring rundt dødsfallet til 22 år gamle Mahsa Amini, som i forrige uke havnet i koma og døde i politiets varetekt.

Hun ble pågrepet av det såkalte moralpolitiet da hun tirsdag i forrige var på besøk i Teheran sammen med familien. Politistyrken har som oppgave å passe på at kvinner overholder landets strenge lover for kvinners kleskode, blant annet at de bruker hodesjal.

Ifølge politiet døde hun som følge av hjerteproblemer, men øyenvitner har fortalt at hun ble banket opp av politiet.

Teherans politisjef Hossein Rahimi avviste mandag det han kaller «urettferdige anklager mot politiet», og sier Amini ble pågrepet på grunn av brudd på kleskode-lovene.

– Bevisene viser at det ikke var noen uaktsomhet eller upassende oppførsel fra politiets side. Dette er en uheldig hendelse, sa han.