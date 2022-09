Kristersson får muligheten til å danne Sveriges nye regjering

Beskjeden ble gitt av riksdagens talmann Andreas Norlén etter at han mandag møtte partilederne en etter en.

– Som et resultat av den talmannsrunden med partilederne, har jeg besluttet å gi Moderaternas partileder Ulf Kristersson oppdraget å sondere for en regjering som kan aksepteres av Riksdagen, sier Norlén og føyer til at det var en ganske lett beslutning.

Sveriges fire høyrepartier vant valget 11. september med tre mandater flere enn de rødgrønne.

Norlén har ikke satt noen frist for når Kristersson skal komme i mål med en ny høyreregjering. Det mener han må være oppgaven til hans etterfølger når den nye riksdagen trer sammen neste uke.

– Forhandlingene går bra

Mandag formiddag var Kristersson den første partilederen som møtte Norlén. Rett etter møtet holdt Kristersson en pressekonferanse. Her opplyste han at forhandlingene med de andre partiene har pågått siden torsdag.

– Mitt budskap er at forhandlingene går bra, at de er omfattende, sa Kristersson.

Han kunne ikke svare på hvor lang tid han trenger.

– Det kommer til å ta litt tid, men ikke som for fire år siden, sa han.

SD stiller ikke ultimatum

Kristersson må forhandle med støttepartiene Liberalerna og Kristdemokraterna og ikke minst Sverigedemokraterna (SD), som ble største borgerlige parti i valget.

SD-leder Jimmie Åkesson fastholdt mandag at partiet ønsker å delta i regjeringen, men han stilte ikke noe ultimatum. Også han sier at forhandlingene går bra.

– Mitt utgangspunkt er fortsatt at Sverige ville trives veldig godt med en flertallsregjering, sa han etter sitt møte med talsmannen.

Som følge av motstand hos de andre borgerlige partiene, spesielt Liberalerna, er det lite trolig at SD får plass i regjeringen. Men partiet kommer uansett til å kreve betydelig innflytelse for å gi parlamentarisk støtte til Kristerssons regjeringsprosjekt.

Må favne bredt

Kristersson er ikke klar på om han foretrekker å danne regjering med kun Kristdemokraterna eller både Kristdemokraterna og Liberalerne. Sistnevnte har erklært SD som sin hovedmotstander, og Kristerssons utfordring er å forhandle fram en avtale som er spiselig både for SD og Liberalerna.

Han oppgir at forhandlingene både handler om forslag på ulike saksfelt, de parlamentariske formene for samarbeidet, verv i Riksdagen og regjeringens sammensetning.

– Vi var fire partier som gikk til valg på at forandring ikke bare er nødvendig, men også mulig, sier Kristersson, som legger til at han vil danne en regjering som «samler, ikke splitter».

Ifølge Kristersson kommer han senest søndag til å holde en ny pressekonferanse om hvordan forhandlingene går.