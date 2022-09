Det kontroversielle forslaget går ut på at gass og kjernekraft under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i EUs såkalte taksonomi. Et splittet EU-parlament stilte seg i sommer bak forslaget fra EU-kommisjonen.

Flere EU-land og en rekke miljøvernorganisasjoner har beskyldt EU for å «grønnvaske» fossilt brensel. Nå varsler Greenpeace rettslige skritt mot kommisjonen.

Frist i februar

– Dette falske, grønne stempelet er uforenlig med EUs miljø- og klimalover, sier miljøorganisasjonens talsperson, Ariadna Rodrigo.

Hun viser til at Europa står overfor en alvorlig energikrise.

– Vi er opprørt over at de samme personene som skapte klima- og energikrisen, også tjener på den, mens andre må lide.

Åtte avdelinger i Greenpeace sendte i september en formell forespørsel til EU-kommisjonen om såkalt intern granskning, med frist i februar. EU-regler gir sivilsamfunn og enkeltpersoner rett til å be om innsyn i juridiske prosesser og delta i beslutninger som angår miljøet.

WWF går også til sak

Dersom ikke forslaget blir trukket tilbake, vil Greenpeace ta saken til EU-domstolen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

– Grønnvaskingen av fossil gass og kjernekraft var politisk motivert fra begynnelsen av, men det hjelper ikke når EU-kommisjonen må møte i retten, sier Rodrigo.

Også EU-kontoret til Verdens naturfond (WFF) vil trekke kommisjonen for retten.

De mener vedtaket strider mot en rekke viktige EU-lover og også unionens egne klimaforpliktelser.

– Forbrenning av gass bidrar fortsatt til klimaendringer selv om EU har klassifisert den som bærekraftig i taksonomien, blant annet etter sterkt lobbypress fra oljeindustrien, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

Gjelder også Norge

EUs nye regelverk omfatter også Norge og trer trolig i kraft i løpet av tredje kvartal i år, har Finansdepartementet tidligere anslått.

Ifølge Greenpeace er gass den største kilden til klimagassutslipp i den europeiske kraftindustrien. Norge er for tiden den største leverandøren av gass til Europa.