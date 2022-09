Dronning Elizabeth begraves i dag

Klokka 7.30 norsk tid stengte adgangen til dronning Elizabeths paradeseng. De siste dagene og nettene har tusenvis av mennesker stått i kø for å vise den britiske monarken en siste ære.

Snart er statsledere og monarker fra hele verden samlet i Westminster Abbey for å delta i dronningens begravelse, som begynner klokka 12. Litt før, klokka 11.44, blir kisten fraktet på en kanonlavett fra Westminster Hall til kirken. Bak kanonlavetten går kong Charles og medlemmer av kongefamilien og det kongelige hoff.

Rundt 2.000 mennesker er til stede i seremonien inne i kirken, blant andre det norske kongeparet og USAs president Joe Biden. Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg skal overvære begravelsen.

Seremonien i Westminster Abbey ender med en enkelt hornblåser som spiller «The Last Post» før det holdes to minutters stillhet over hele landet.

Etter begravelsesseremonien i Westminster Abbey fraktes kisten til Windsor Castle og St. Georgs kapell. Klokka 17 holdes en kort gudstjeneste for kongefamilien og 800 inviterte gjester, deriblant tidligere og nåværende ansatte ved Buckingham Palace og Windsor Castle.

Dronning Elizabeth skal til slutt stedes til hvile ved siden av sin ektemann gjennom 74 år, prins Philip.

Over 10.000 politifolk er på jobb i London når begravelsen finner sted. Sikkerhetsoperasjonen blir den største noensinne.