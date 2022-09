Sør-Afrika mørklagt av planlagte strømkutt

Andre de Ruyter, som leder statseide Eskom, kunngjorde søndag en rekke planlagte kutt. Han oppfordret sørafrikanere til å spare på strømmen. Lys bør slås av på natta og bassengpumper og varmtvannsbeholdere bør skrus av i de travleste timene, sa han.

– Om alle gjør sin jobb, kan vi håndtere etterspørselen, sa de Ruyter.

Landet har åtte forhåndsdefinerte nivåer av rullerende strømstans, og er nå på det sjette av disse. Det innebærer at bedrifter og boliger hver dag er uten strøm i flere perioder på flere timer.

Sist gang landet var på nivå seks var i juni, da det var vinter i sør og økning i strømbruken. Temperaturøkningen i september og utover, da våren kommer, fører ofte til at det brukes mindre strøm, særlig fordi folk trenger mindre til oppvarming.

Vanligvis benytter Eskom da sjansen til å stenge ned anlegg for vedlikehold. Men en rekke tilfeller av driftsstans de siste sju dagene – 45 til sammen – har drastisk minket produksjonen.

En talsmann for president Cyril Ramaphosa sier til AFP at han vil komme rett hjem for å håndtere strømkrisen etter å ha gjestet dronning Elizabeths begravelse i London. Han vil ikke delta på FNs hovedforsamling i New York, legger talsmannen til.