Rystede Taiwan rammet av flere etterskjelv

Det siste skjelvet var rundt klokka 10 lokal tid, klokka 4 norsk tid, 66 kilometer sørvest for kystbyen Hualien, på 13 kilometers dyp, ifølge det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. Styrken var på 5,9, ifølge taiwanske myndigheter.

Øya har vært rammet av en rekke skjelv siden lørdag. Det kraftigste inntraff søndag ettermiddag og hadde en styrke på 6,9.

Flere bygninger raste sammen i søndagens skjelv, og mange mennesker ble innesperret. Men så langt ser det ut til at de fleste er reddet ut i live. Det er bare kommet melding om ett dødsfall. En mann mistet livet da en tre etasjer høy sementfabrikk i byen Yuli i Hualien-provinsen raste sammen.

Store skader

Fire andre ble reddet ut av en sammenrast bygning. Myndighetene melder at til sammen 146 er blitt skadd.

I Yuli mistet også flere tusen husstander strømmen, og en veibro raste sammen. Et jordskred førte også til at 400 turister ble isolert på et fjell utenfor byen.

Skjelvet førte også til at deler av togtrafikken ble innstilt, og et tog sporet av da deler av et tak på en bygning like ved falt ned på togskinnene. Ingen av passasjerene ble skadd, opplyser myndighetene.

Episenteret for skjelvet var rundt 42 kilometer nord for Taitung-provinsen i Taiwan, og er det kraftigste skjelvet som har rammet landet hittil i år.

Mange skjelv

Taiwan rammes ofte av jordskjelv ettersom øya ligger like ved der to tektoniske plater møtes. Det forrige skjelvet var lørdag kveld lokal tid ved kysten av byen Chenggong, og hadde en styrke på 6,6.

I Hualien, som er et yndet reisemål, døde 17 mennesker da et skjelv med styrke på 6,4 inntraff. Ytterligere 300 ble skadd.

I september 1999 døde rundt 2.400 mennesker i et skjelv med styrke på 7,6. Det er øyas verste naturkatastrofe.,