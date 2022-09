Biden sier han har advart Xi om at investorer vil trekke seg ut om Kina støtter Russland

Biden har sagt til Xi at det vil være en «gigantisk feil» å bryte med sanksjonene som er innført mot Russland etter invasjonen av nabolandet, sier han i et utdrag fra et intervju som skal sendes søndag. Videre sier Biden at det ikke er noe som tyder på at Kina aktivt har støttet opp om Russlands krigføring med våpensalg.

Advarselen kom i en telefonsamtale kort tid etter at Xi og Russlands president Vladimir Putin møttes under vinter-OL i Beijing i starten av februar. Etter møtet uttrykte Xi støtte til sin russiske motpart.

– Jeg ringte Xi, ikke for å true ham, men for å si til ham at … om du tror amerikanere og andre vil fortsette å investere i Kina, om dere bryter med sanksjonene som er innført mot Russland, så mener jeg at du gjør en gigantisk feil, sier Biden.

Han avviser også at en kinesisk-russisk allianse i praksis betyr at USA utkjemper en ny, kald krig.

– Jeg tenker ikke at det er en ny, mer komplisert, kald krig, sier han i intervjuet.