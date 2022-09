FN ber Taliban gjenåpne jenteskolene i Afghanistan

– Dette er en tragisk, skammelig og helt unngåelig merkedag, sa Markus Potzel, fungerende leder for FN i Afghanistan søndag.

Et helt år etter at Taliban tok makten i Afghanistan får afghanske tenåringsjenter enda ikke gå på skolen. Forbudet er rettet mot 7. til 12. klasse, og rammer først og fremst jenter i alderen 12 til 18 år. Samtidig er alle kvinner pålagt å dekke seg til i offentligheten slik at bare øynene synes.

FN er stadig mer bekymret for at utestengelsen, som kommer i tillegg til andre restriksjoner av grunnleggende friheter, vil forverre landets økonomiske krise i form av større usikkerhet, fattigdom og isolasjon.

– Skader en generasjon av jenter

Taliban gjenåpnet videregående skoler for gutter etter overtakelsen i august i fjor, men har instruert jenteskolene om å bli stengt. FN anslår at over 1 million afghanske jenter har blitt utestengt fra å gå på videregående skole det siste året.

– Den pågående ekskluderingen av jenter fra videregående skoler har ingen troverdig begrunnelse og det finnes ikke paralleller noe annet sted i verden. Dette er dypt skadelig for en helt generasjon av jenter og for fremtiden til Afghanistan som land, sa Potzel.

Skrev brev til verdensledere

Et brev signert 50 afghanske jenter ble søndag sendt som en bønn til en rekke verdensledere for å markere ettårsdagen for utestengelsen.

– Det siste året har vi blitt nektet menneskerettigheter, som retten til å ta utdanning, privilegiet til å jobbe, friheten til å leve med verdighet, frihet, mobilitet, ytringsfrihet og retten til å bestemme og bestemme selv, skrev 18 år gamle Azadi fra Kabul i brevet.

Jentene som er navngitt har kun oppgitt fornavnet sitt.

Økonomisk krise

FN understreker at forbudet krenker de mest grunnleggende rettighetene til jenter og kvinner, og at mangel på utdanning øker risikoen for marginalisering, vold, utnyttelse og overgrep mot jenter i Afghanistan.

Siden Taliban tok makten har de kjempet for å styre og forbli isolert internasjonalt. Landet befinner seg i en økonomisk krise, som har tvunget flere millioner afghanere ut i fattigdom og sult.