Brasils venstreside håper på ny, politisk kurs etter presidentvalget

Forfatter, produsent og kulturkommentator Jonathan Raymundo, 33, er mektig lei høyreorienterte Jair Bolsonaros Brasil. Han håper venstresidens kandidat Lula da Silva får ny sjanse til å styre.

– Vi står ved et veiskille, vi har muligheten til å forvandle Brasil til et flott land. Men det vil bare skje hvis myndighetene vet hvordan det skal inkludere sitt rasemangfold i maktens korridorer, sier han.

Nyhetsbyrået AFP har snakket med Lula-velgerne foran valget 2. oktober. Det står mellom den venstreorienterte ekspresidenten som hadde makten i perioden 2003–2010, og sittende president, høyreorienterte Jair Bolsonaro. Landets venstreside holder pusten.

– Jeg orker ikke mer, sier Raymundo. Han viser til den utstrakte volden mot kvinner, svarte og LHBT+-samfunnet.

– Voldsnivået har nådd alarmerende nivåer i dette landet. Vi trenger kjærlighet, hengivenhet, lykke … og Bolsonaro gir oss det motsatte av det, sier han.

Raymundo er grunnleggeren av en afrobrasiliansk kulturfestival i Rio de Janeiro, «Wakanda in Madureira,» inspirert av det fiktive riket til Black Panther-superhelten. Selv er han svart med knallrosa hår.

For å forklare sitt sinne og sin frustrasjon siterer han noen av Bolsonaros mest kontroversielle utsagn, som «kvinnen var ikke verdt å voldta fordi hun var for stygg», «svarte mennesker skal veies i arrobas». (Arrobas en måleenhet brukt for dyr) og «jeg kan ikke gjøre noe med Brasils høye covid-19-dødsfall for det er ikke jeg som graver hull».

Raymundo ønsker egentlig å se en helt ny generasjon ledere ta roret, men inntil videre mener han at Brasil trenger Lula igjen.

Læreraktivist

I den nordøstlige byen Salvador er informatikklærer Messias Figueiredo (56) en velkjent skikkelse under venstreorienterte protester. Han er lett gjenkjennelig med sine rektangulære briller og sin røde boombox-høyttaler prydet med Lulas bilde.

– Det er mitt våpen i den fredelige politiske kampen, sier Figueiredo. Han spiller av valgkampjingler og Lula-taler fra høyttaleren mens han går i tog.

– Lula gjorde det mulig for millioner av brasilianere å unnslippe fattigdom. Han ledet den beste regjeringen i dette landets historie, mener han.

Han berømmer den tidligere presidenten for å ha brakt investeringer til den fattige nordøstlige regionen, for at han åpnet universiteter der og iverksatte byggingen av en stor kanal for å lede vann fra Sao Francisco-elven til den halvtørre Sertao-regionen.

– Vi orker ikke lenger denne fascistiske, umenneskelige regjeringen, sier han gjennom høyttaleren. Han anklager Bolsonaro for å ødelegge miljøet og for å utføre massakre på Brasils urfolk.

Svært takknemlig

Folkehelsearbeider og fagforeningsleder Aline Xavier (33) gir Lula æren for å ha hjulpet henne med å bryte statistikken for fattige, svarte kvinner. Hun fikk seg utdannelse og gjorde karriere, til tross for at hun er en svart kvinne fra en av de fattige forstedene til São Paulo.

– Under Lula ble døren åpnet for at jeg skulle få en stemme, sier hun. I dag er hun leder for en fagforening for kommunalt ansatte og tror på «alt det Lula gjør».

Hun forakter Bolsonaro-administrasjonen for dens «nyliberale politikk, angrep på arbeidernes rettigheter og intoleranse for minoriteter».

Hun håper Lula vinner valget, og at han vil danne en regjering som går inn for likestilling og gi utsatte grupper, som fattige svarte og alenemødre, muligheter i samfunnet.

– Lula er den eneste som kan gi landet vårt tilbake, sier hun.