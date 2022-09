Esa vil sende europeer til månen innen 2030

Aschbacher spår i et intervju med det tyske nyhetsbyrået DPA at månens økonomiske potensial først vil bli tydelig det neste tiåret.

– Vi er kun i starten av å bruke månen bærekraftig i våre prosjekter, sier han. Han erkjenner at det stadig er vanskelig å fastsette potensialet, men sier at han «personlig er overbevist om at det vil være verdt det».

Budsjettet spiller imidlertid en rolle, påpeker han. Esas budsjett og veikart for de tre neste årene vil fastsettes av medlemslandene ved ministerrådet i november.

Det siste året har bydd på litt av hvert for Esa. Ariane 6-raketten har fortsatt ikke blitt tatt i bruk, og det europeiske bidraget til Artemis-oppdraget er ikke på vei til månen ennå.

Russlands kunngjøring om at de akter å trekke seg fra den internasjonale romstasjonen (ISS) etter 2024, trekkes fram som et skjær i sjøen av Aschbacher.

Men han viser til at raketten Vega-C har vært avfyrt for første gang, og at Esa og EU for første gang har hatt toppmøte for å ta avgjørelser sammen.

Mens framtida for ISS er usikker, vil snart en ny generasjon astronauter fly til Gateway-stasjonen, en romstasjon som skal gå i bane rundt månen og være støtteplattform for framtidige ekspedisjoner i verdensrommet.