Det blir dyrere å frakte ting gjennom Suezkanalen

Den egyptiske myndigheten med ansvar for kanalen hever prisen fra nyåret. For fartøy som frakter olje eller bensin, blir det 15 prosent dyrere. For øvrige fraktfartøy og cruiseskip øker prisen med 10 prosent.

Rundt en tidel av all global frakt, samt 7 prosent av oljen, fraktes gjennom Suezkanalen. Det gir gode penger i den egyptiske statskassa.

I fjor reiste 20.649 fartøy gjennom kanalen. Det ga 6,3 milliarder dollar, rundt 64 milliarder kroner, i inntekter, og året var det mest lønnsomme til nå.

Det skjedde til tross for at konteinerskipet Ever Given i mars kjørte seg fast og blokkerte kanalen i seks dager.