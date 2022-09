Biden-paret har ankommet for dronning Elizabeths begravelse

Air Force One landet på Stansted utenfor London søndag, ifølge en AFP-fotograf som var på bord. Det ventes at presidenten besøker dronningens kiste og møter Kong Charles søndag.

Et planlagt møte med britenes nye statsminister Liz Truss har imidlertid blitt avlyst. De vil heller holde et «ordentlig, bilateralt møte» på FNs hovedforsamling i New York onsdag, ifølge Downing Street 10.

Truss' kontor har ikke kommet med flere opplysninger om hvorfor møtet er avlyst.