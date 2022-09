Sammenstøt under forbudt prideparade i Beograd

Myndighetene hadde på forhånd lagt ned forbud både mot paraden og mot motdemonstrasjoner av sikkerhetshensyn. Men LHBTQ-aktivister trosset forbudet og gjennomførte paraden i regnværet.

Samtidig var mange ytre høyre-aktivister ute i gatene for å protestere mot prideparaden, og et stort antall politifolk var utplassert for å holde demonstrantene borte fra hverandre.

Flere personer forsøkte å ta seg forbi politisperringene, og over 30 personer ble pågrepet. Senere på lørdagen støtte ytre høyre-aktivister og hooligans sammen med opprørspoliti og kastet steiner og flasker mot dem.