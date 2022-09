Moskva: Russiske styrker angriper på bred front i Ukraina

Områder som er under angrep, er blant annet i regionene Kherson, Kharkiv og Donetsk, ifølge departementet, melder Reuters.

Ukrainske myndigheter sier russiske raketter startet en brann i et industriområde i Kharkiv i morgentimene lørdag.

Kharkiv-guvernør Oleh Synjehubov sier rakettene som ble brukt trolig var S-300 bakke til luft-raketter. Disse rakettene er designet for å skyte ned raketter og fly i luften, ikke for å treffe mål på bakken.

At Russland bruker slike raketter mot mål på bakken, kan ifølge flere analytikere tyde på at russerne er i ferd med å gå tom for enkelte presisjonsvåpen.

Samtidig anklager Russland ukrainske styrker for å ha gjennomført artilleriangrep ved atomkraftverket Zaporizjzja lørdag. Det avviser ukrainske myndigheter.