Mann pågrepet etter «forstyrrelse» ved dronning Elizabeths paradeseng

Politiet hastet til for å pågripe mannen like før klokka 22 fredag kveld, den andre dagen der sørgende briter kan møte opp for å ta sitt farvel med dronningen.

En kilde opplyser til The Guardian at mannen føk ut av køen forbi katafalken, og at han klarte å gå opp stegene til kisten for så å ta på den, før han ble pågrepet. Verken det lokale politiet eller Underhuset har avvist den beskrivelsen.

I en uttalelse fra Scotland Yard heter det at en mann ble pågrepet etter en forstyrrelse.

Tusenvis av mennesker står i timevis i den kilometerlange køen for å komme inn i Westminster Hall der dronning Elizabeth ligger på paradeseng.

Mange hadde stått i kø i tolv timer da opptrinnet fant sted, ifølge The Guardian. Kringkastere som viste de sørgende, viste heller video fra utenfor parlamentet

Noen timer i forveien sto kong Charles og søsknene æresvakt rundt dronningens kiste. Det ventes at hennes barnebarn gjør det samme søndag.

Det er allerede tatt ut siktelse mot en mann for seksuelle overgrep mot to kvinner som sto i køen for å se dronningens kiste.