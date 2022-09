Ukraina sender ytterligere politifolk til Izium for å etterforske massegravfunnet

Ifølge ukrainsk politi er det funnet 445 graver på stedet, som ligger i Kharkiv fylke nordøst i Ukraina.

Landets politisjef Ihor Klymenko sa fredag at det er funnet en rekke torturkamre i Kharkiv, og at flere av likene som er gravd opp fra massegraven, bærer preg av å ha blitt torturert.

Ifølge ham er det sendt ytterligere 1.000 politibetjenter til Kharkiv-regionen. De skal både jobbe med etterforskning, og også gjøre andre jobber.

Han sa videre at det er igangsatt mer enn 200 etterforskninger av angivelige russiske krigsforbrytelser.

FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyste fredag at de vil sende folk til Izium for å etterforske massegraven.