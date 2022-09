Internasjonal forskergruppe vil finne ut hvordan korona påvirker nervesystemet

Blant symptomene for noen koronarammede er nedsatt smak- og luktesans, konsentrasjonsvansker og svekket hukommelse. Noen får også forhøyet risiko for slag, og en del får til og med forandringer i hjernen, skriver universitetet i Umeå, som leder den svenske delen av prosjektet, i en pressemelding.

Målet er å finne ut hvilke typer hjerneceller som er utsatt for covid-19, hvordan skaden skjer, og hva som gjør folk sårbare eller motstandsdyktige mot komplikasjoner.

– Forhåpentligvis kan den økte kunnskapen åpne for ny kunnskap og nye framtidige behandlinger for å minke langtidseffektene av covid-19, som ellers kommer til å bli en stor påkjenning for samfunnet, sier Anne-Marie Fors Connolly fra universitetet i pressemeldingen.

Prosjektet vil bruke data om folk i Sverige og Finland og kartlegge nevrologiske og psykiatriske senskader. Forskerne vil undersøke underliggende sykdomsmekanismer, i håp om å kunne forutsi risikoen for nevrologiske symptomer.

Tidsrammen for prosjektet er fem år. Det finansieres av EU med 8,4 millioner euro, knappe 86 millioner kroner. I tillegg til Umeå, deltar også læresteder og klinikker i Belgia, Tyskland, Finland, Italia, Nederland og Israel.