Biden møtte familiene til amerikanere som sitter fengslet i Russland

Biden møtte først Whelans søster Elizabeth Whelan, før han møtte Griners kone Cherelle Griner, opplyser Det hvite hus.

De skriver ingenting om hva som ble diskutert i møtene, men talsmann John Kirby i Det hvite hus' nasjonale sikkerhetsråd har tidligere sagt at det pågår diskusjoner for å få hentet Griner hjem, og at Biden ikke vil gi opp.

Russland sa i august at de var åpne for en fangeutveksling med Griner. Kirby sa at Biden-administrasjonen hadde kommet med det han kalte et seriøst forslag, men at Moskva ikke svarte.

– Disse to burde vært hjemme allerede. Punktum, la han til den gang.

Soner i straffekoloni

Griner ble pågrepet på flyplassen i Moskva i februar, like før Russland invaderte Ukraina, etter at det ble funnet cannabisolje til e-sigaretter i bagasjen hennes. Hun har forklart at hun ikke vet hvordan det endte i bagasjen hennes.

Griner har spilt for Phoenix Mercury siden 2013, samtidig som hun har spilt for russiske UMMC Jekaterinburg når WNBA-sesongen har hatt pause.

31-åringen har også vunnet to VM-gull og to OL-gull med det amerikanske kvinnelandslaget.

Hun ble i august idømt ni års fengsel, ifølge flere amerikanske medier muligens i en straffekoloni, for smugling av narkotika.

16 års fengsel

52 år gamle Whelan, som tidligere har tjenestegjort i det amerikanske marineinfanteriet, ble dømt til 16 års fengsel for spionasje i 2020.

En minnepinne og dokumenter ble konfiskert da Whelan ble pågrepet under et besøk i Moskva i desember 2018.

Whelan har forklart at han fikk minnepinnen av en bekjent, og at han trodde det var feriebilder på den. Han så ikke på innholdet på minnepennen, men hans forsvarer har sagt at den inneholdt «statshemmeligheter».

Whelan har hele tiden hevdet sin uskyld, og sagt at han var i Russland for å være gjest i et bryllup.