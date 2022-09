Mexico vil foreslå fredsplan for Ukraina for FNs hovedforsamling

Forslaget innebærer at pave Frans, FNs generalsekretær António Guterres og Indias statsminister Narendra Modi danner en komité for dialog og fred, sier president Andrés Manuel López Obrador.

– Det haster å finne løsninger som kan få slutt på krigen i Ukraina, sa López Obrador i en tale på Mexicos uavhengighetsdag.

– Fredsdelegasjonen bør umiddelbart forsøke å få slutt på voldsbruken i Ukraina og få i gang direktesamtaler mellom Ukrainas president Zelenskyj og Russlands president Putin, sa han videre.

López Obrador, hvis land for øyeblikket sitter i FNs sikkerhetsråd, kritiserte videre FN for å være «inaktive» i møte med konflikten. Videre heter det at utenriksminister Marcela Ebrard vil legge fram forslaget når de rundt 150 statslederne møtes i New York neste uke.