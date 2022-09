Kvinne død etter å ha blitt arrestert av moralpolitiet i Iran

Mahsa Amini var med familien på besøk i Teheran da hun ble arrestert av de statlige ordensvaktene som sørger for at den strenge kleskoden for kvinner overholdes. Kleskoden innebærer at alle kvinner, uansett nasjonalitet og religion, dekker til håret og halsen. Den ble innført kort tid etter den iranske revolusjonen i 1979.

Politiet i Teheran bekreftet torsdag at hun ble pågrepet sammen med flere andre kvinner for å bryte reglene. Hendelsen fant sted tirsdag.

– Hun fikk plutselig et hjerteproblem mens hun fikk veiledning i lag med andre, og hun ble umiddelbart fraktet til sykehus, sa politiet.

Øyevitner har imidlertid sagt at Amini ble banket opp mens hun satt i politibilen, skriver BBC.

Tidligere samme dag beordret president Ebrahim Raisi innenriksministeren til å åpne etterforskning av saken.

Politikere tok samtidig til orde for å ta opp saken i den iranske nasjonalforsamlingen, mens rettsvesenet sa de skulle sette ned et utvalg til å se på saken.

Den siste tiden har moralpolitiets oppførsel fått økende kritikk, både i og utenfor Iran. I juli ble en kvinne filmet mens hun sto foran en politibil og ba om at datteren måtte løslates. Kvinnen holdt fast i bilen mens den kjørt av gårde, helt til hun ble kastet ut i veikanten.