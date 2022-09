Libanesiske banker stenges i tre døgn etter voldelige opprør

Den libanesiske bankforeningen kunngjorde nedstengingen fredag.

Samme dag holdt Libanons innenriksminister et krisemøte med sikkerhetspersonell for å diskutere situasjonen rundt bankene. Bakteppe var at fem banker ble stormet fredag.

Bankene angripes fordi folk vil ha tilgang til sparepenger sine som per nå er fryst.

Det har vært flere situasjoner hvor folk har tatt seg inn i banker og forsøkt å rane dem for å få utbetalt sparepengene sine, og også personer som har tatt gisler for å kreve tilgang til pengene sine.

I 2019 innførte bankene strenge regler for hvor mye utenlandsk valuta det er lov å ta ut, noe som har ført til at innskuddene til mange libanesere fryses. De fleste libaneserne har sparepenger i amerikanske dollar.

Fordi landet står i en historisk økonomisk krise, er det mange som nå sliter med å betale regningene sine.

Verdensbanken har beskrevet situasjonen i Libanon som er av de mest alvorlige siden 1800-tallet. Fattigdommen i Libanon har økt drastisk i løpet av det siste året. Ifølge FN er tre firedeler av befolkningen rammet at fattigdom.

Det libanesiske pundet har i tillegg mistet 96 prosent av sin verdi siden krisen begynte i 2019.