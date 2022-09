Mannen, som er mistenkt for hvitvasking av rundt 2 milliarder kroner, ble pågrepet i en internasjonal aksjon ledet av spanske Guardia Civil, koordinert av det europeiske politisamarbeidet Europol.

– To av hans medsammensvorne ble også pågrepet i Spania og en i Storbritannia, sier Europol i en uttalelse.

Pågripelsen skjedde mandag og omtales som et kraftig slag mot en organisert kriminell gruppe med base i Dubai. Den såkalte Kinahan-gruppen omtales av amerikanske myndigheter som «en trussel mot hele den lovlige økonomien».

62-åringen som nå er pågrepet, var salgsrepresentant for et vodkamerke på den spanske solkysten for å dekke over hvitvaskingsvirksomheten, ifølge politiet. Han skal også ha vært innkrever for Kinahan-gruppen og bistått med transport av narkotika fra Sør-Amerika.