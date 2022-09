Operastjerne i Hongkong beklager hyllest av dronning Elizabeth

Den kantonesiske operastjernen Law Kar-ying var blant dem som stilte seg i kø for å signere kondolanseprotokollen på det britiske konsulatet i den tidligere britiske kronkolonien.

– Hongkong var et velsignet land under hennes styre, skrev han under en selfie han tok i køen og delte på Instagram.

Instagram er forbudt i Kina, men innlegget ble spredd viralt i flere sosiale medier, noe som utløste sinne og kritikk fra kinesiske nasjonalister. Nå beklager 75 år gamle Law at han «kom med kommentarer om å sørge uten å tenke seg om».

– Min intensjon var å uttrykke kondolanse for en avdød eldre kvinne, og jeg vil be alle om å ikke overtolke det jeg sa. Jeg vil aldri glemme hvor jeg kommer fra og hva bakgrunnen min er. Det at jeg har beholdt mitt kinesiske pass, sier alt. Jeg er kinesisk og jeg elsker moderlandet for alltid. Jeg beklager, sier den aldrende stjernen på kinesisk i en video.

Det opprinnelige innlegget på Instagram er slettet.

Hongkong var britisk styrt fram til 1997. Kong Charles, som den gang var tronarving, deltok i overleveringsseremonien da Kina tok over byen for 25 år siden.