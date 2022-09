Påtalemyndigheten vil frafalle dom mot «Serial»-drapsdømt

Statsadvokaten i Baltimore skriver i en begjæring til retten onsdag at det etter en nesten ett år lang etterforskning er funnet nye beviser, blant dem informasjon om to mulige mistenkte som kan ha vært involvert, skriver Wall Street Journal.

Påtalemyndigheten ber om en ny rettssak, men understreker at de ikke slår fast at han er uskyldig. Riksadvokatens kontor skriver at de «på grunn av alle de nevnte grunnen» ikke lenger kan ha tillit til at dommen er riktig.

Videre anbefales det at Syed løslates mot kausjon i påvente av videre etterforskning. Syed har sonet en livstidsdom etter å ha blitt dømt for drapet på ekskjæresten Hae Min Lee i 2000.

Han var 17 år på daværende tidspunkt, og ble tiltalt som en voksen. Saken var tema i podkasten «Serial». Serien på pekte flere svakheter i rettsprosessen, samt problemer med den tidslinjen som ble presentert.

«Serial» ble en internasjonal braksuksess og banet veien for flere såkalte true crime-serier, som tar opp krimsaker fra virkeligheten.