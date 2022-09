Tyrkia: Fem barn og en kvinne druknet etter at den greske kystvakten grep inn overfor overfylt båt

Tyrkiske myndigheter oppgir at fem barn og en kvinne druknet sørvest for Tyrkia etter at den greske kystvakten stanset båten de satt i og satte dem i livbåter utenfor kysten av Tyrkia.