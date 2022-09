Armenia: Aserbajdsjan okkuperer nytt territorium etter harde kamper

– Fienden okkuperte 40 kvadratkilometer av armensk land i mai i fjor og har okkupert ytterligere 10 kvadratkilometer nå, sa statsminister Nikol Pasjinian til folkevalgte i Jerevan onsdag.

Han krever at aserbajdsjanske styrker umiddelbart forlater armensk territorium. Armenia har opplyst at 105 av landets soldater er drept i sammenstøt med Aserbajdsjan, som har tilbudt seg å levere et tilsvarende antall falne soldater tilbake til Armenia.

Ubekreftede påstander

Aserbajdsjan sier 50 av landets soldater er drept. Kampene denne uka er de verste mellom de to landene siden krigen om den armenskbefolkede enklaven Nagorno-Karabakh, som ligger i Aserbajdsjan, i 2020. Kilder sier de siste angrepene fra aserbajdsjansk hold har vært rett mot steder i Armenia, ikke i den omstridte enklaven.

Armenia har også beskyldt Aserbajdsjan for å ha brukt droner nær byen Jermuk og for å ha angrepet en landsby nord for byen. Aserbajdsjan avviser dette og anklager på sin side armenerne for å bruket tyngre våpen og skyte mot stillinger vest i Aserbajdsjan. Det har foreløpig ikke kommet noen uavhengig bekreftelse av påstandene fra de to partene.

Russland kunngjorde tirsdag at de hadde fremforhandlet en våpenhvile, men onsdag kom det meldinger om nye sammenstøt.

Tyrkisk og russisk støtte

Pave Frans ber om stans i kamphandlingene.

– Det er med bekymring jeg har fått høre om oppblussingen i Kaukasus, sa kirkelederen da han feiret messe under et besøk i Kasakhstan onsdag. Han sa konfliktene i regionen må løses på fredelig vis.

Konflikten mellom de to nabolandene i Kaukasus går tilbake til tiden før Sovjetunionen kollapset på 1990-tallet, og det har vært utkjempet to kriger om utbryterrepublikken Nagorno-Karabakh, senest for to år siden.

Tyrkia lenge har vært en sterkt og tydelig støttespiller for Aserbajdsjan, mens Armenia får støtte fra USA, Frankrike og ikke minst Russland. Sistnevnte har meglet mellom partene i konflikten, men er for tiden også bundet opp av invasjonen i Ukraina.