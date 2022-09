Ukraina: Bevis på russiske forbrytelser i Kharkiv-regionen

Ifølge politisjef Serhij Bolvinov i Kharkiv skal russiske styrker regelmessig ha torturert fanger på en lokal politistasjon. Rundt 40 personer skal ha blitt fengslet under den flere måneder lange okkupasjonen.

– Okkupantene tok de som tjenestegjorde i militæret, slektningene deres og lette også etter folk som hjalp hæren, skriver Bolvinov på Facebook tirsdag.

Etter at russiske styrker trakk seg tilbake fra området rundt Kyiv tidligere i år, ble det oppdaget flere hundre døde sivile. Russland benektet at russiske soldater sto bak drapene og hevdet da at grusomhetene var iscenesatt av Ukraina.