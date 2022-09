Ny delstat i USA innfører tilnærmet forbud mot abort

Den nye abortlovgivningen ble godkjent av delstatsforsamlingen, noe som gjør West Virginia til den 13. delstaten i USA der abort er tilnærmet forbudt. I tillegg har to andre delstater lover som forbyr abort etter sjette uke, ifølge New York Times ' oversikt.

Under West Virginias lovgiving er det mulig for ofre for voldtekt og incest å ta abort inntil åttende uke i svangerskapet – men bare dersom de anmelder overgrepet. For mindreårige er grensen på 14 uker, men også de må melde fra om overgrepet til enten politiet eller helsepersonell.

Abort vil også være tillatt i medisinske nødstilfeller.

Den føderale abortretten i USA ble opphevet av landets høyesterett tidligere i sommer, noe som har åpnet for at delstatene kan innføre det som i praksis er totalforbud mot abort.