Kasakhstans hovedstad får tilbake sitt gamle navn

Navneendringen i 2019 var en av de første beslutningene til president Kassym-Jomart Tokajev etter at Nazarbajev gikk av. De siste tre årene har byen vært kjent som Nur-Sultan.

Nazarbajev, som styrte landet i tre tiår, inkludert en periode før Sovjetunionens fall og Kasakhstans uavhengighet i 1991, flyttet hovedstaden fra Almaty til Astana i 1997. Byen på steppene nord i landet ble kjent for sin glorete og overdådige arkitektur, inkludert et utkikkstårn der besøkende kan måle hendene mot et avtrykk av den tidligere lederens hånd.

Den avgåtte lederen beholdt mye innflytelse i landet og fortsatte å lede regjeringspartiet og det nasjonale sikkerhetsrådet. Han ble fratatt disse rollene etter demonstrasjoner som kostet flere mennesker livet i januar i år. Protestene var blant annet rettet mot ekspresidentens fortsatte innflytelse.

En talsperson for Tokajev sier navneendringen skjer etter initiativ fra en gruppe parlamentarikere.