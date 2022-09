Serbia forbyr Europride

– Serbisk politi har i dag forbudt årets Europride-marsj, skriver arrangøren Belgrade Pride i en melding i sosiale medier.

Marsjen var en del av det paneuropeiske Europride-arrangementet, som Serbia trakk seg fra å arrangere i august. Det er første gang Europride forbys av politiet.

– Dette er en mørk dag først og fremst for alle skeive i Serbia. Forbudet mot å arrangere Europride er nok et skritt bort fra et liberalt og åpent Europa. Det er rett og slett forferdelig trist, sier Høyres 1. nestleder Henrik Asheim.

– Vi står sammen med den europeiske homobevegelsen for å sikre at alle mennesker på tvers av alle landegrenser kan leve frie liv, være den de er og elske den de vil, legger han til.

Rundt 15.000 mennesker var ventet å besøke Beograd gjennom Europride, som er Europas største LHBT-festival.

Pride-arrangørenes fellesorganisasjon EPOA skriver i en uttalelse at forbudet er meningsløst.

– Tusenvis av LHBTI+-mennesker og deres allierte er allerede i Beograd for å ta del i Europride. Vi samler oss på lørdag, selv om vi ikke kan marsjere.