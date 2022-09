Ukraina tror russerne planlegger nye angrep på Zaporizjzja-kraftverket

Jurij Jusov, som er talsmann for Ukrainas militære etterretning, sier at russerne har hele Ukrainas energisystem som mål, skriver The Guardian.

– Putin ønsker å kaste Ukraina og hele Europa ut i en mørk, kald vinter, sier han.

Advarselen kommer etter gjentatte russiske angrep på området rundt kraftverket de siste dagene som førte til det omfattende strømbruddet i Kharkiv-regionen søndag.

Enhver aksjon eller angrep på atomkraftverket kan få katastrofale følger for hele regionen.