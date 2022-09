Emmy-dryss til gamle travere og historiske nykommere

De amerikanske Emmy-prisene er TV-bransjens gjeveste, og det var høye forventninger til «Squid Game», en av fjorårets mest sette serier i verden og strømmetjenesten Netflix' største suksess.

Serien, som hadde premiere i fjor, er den første ikke-engelskspråklige serien nominert til en Emmy for beste dramaserie. Prisen glapp til fordel for HBOs kritikerroste suksesserie «Succession», som også vant prisen i 2020.

Ikke-engelskspråklig

Men «Squid Game» ble likevel historisk da hovedrolleinnehaver Lee Jung-jae vant prisen for beste mannlige skuespiller i en dramaserie. Han ble nemlig den første som vinner den prisen for en ikke-engelskspråklig rolle.

Lee danket med det ut blant annet Brian Cox og Jeremy Strong, begge nominert for nettopp «Succession».

Serien fikk likevel en skuespillerpris i Matthew Macfayden, som vant for beste mannlige skuespiller i en birolle.

Gjengangere

Blant komiseriene var det «Ted Lasso» som stakk av med prisen for beste serie, for andre gang på rad. Serien kunne også smykke seg med pris til hovedrolleinnehaver Jason Sudeikis – igjen.

En annen som fikk pris for andre gang, var Zendaya, som fikk Emmyen for beste kvinnelige skuespiller i en dramaserie. Hun vant for rollen som Rue Bennett i tenåringsdramaet «Euphoria» fra HBO, en rolle hun også har vunnet for tidligere.

Prisen for beste miniserie gikk i år til HBOs «The White Lotus», som var nominert i 20 kategorier.

Tvekamp

I tillegg til drama, komedie og miniserie blir det også delt ut priser for blant annet realityserier og talkshow.

I sin tid var Emmy-prisene dominert av de store TV-kanalene, men strømmetjenestenes fremvekst har endret maktbalansen. De siste årene har det vært en tvekamp mellom strømmegigantene Netflix og HBO.