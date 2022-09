Minst to personer skal ha blitt såret i hendelsen, melder politiet i Ontario.

Mandag ettermiddag lokal tid utstedte politiet et varsel om en væpnet mistenkt som flyktet fra et butikkområde i et stjålet kjøretøy etter en skyteepisode.

Noe senere opplyste politiet i nærliggende Milton at den mistenkte hadde blitt pågrepet etter en ny skyteepisode der.