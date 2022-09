IAEA: Dialog med partene om Zaporizjzja-kraftverket

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået sier Ukraina og Russland viser tegn til å være interessert i å opprette en sikkerhetssone rundt atomkraftverket.

Det opplyste Grossi på en pressekonferanse mandag.

Han sier imidlertid at forslaget hans kun innebærer at man slutter å angripe området med artilleri og fly – ikke at man trekker soldater og våpen ut av området.

– Vi må holde det enkelt, sier Grossi.

Det er foreløpig ingen enighet om hvor stor sonen skal være eller hva IAEAs eksperter i området skal holde et øye med.

IAEA opplyser også mandag at en ny reserveforsyning for strøm er koblet til atomkraftverket, noe som bidrar til å holde reaktorene stengt og drifte kjølesystemene.

Kraftverket krever nå mindre strøm siden alle reaktorene ved anlegget er stengt, men Rossi understreket at det ikke betyr at situasjonen rundt anlegget har roet seg tilstrekkelig ned.

Atomkraftverket ble okkupert av russiske styrker i mars og har blitt beskutt de siste ukene. Ukraina og Russland har gitt hverandre skylden for angrepene. Situasjonen har økt frykten for en atomkatastrofe.