USA: Russiske styrker trekker seg inn i Russland

Det skriver Reuters , som rapporterer fra en pressebrifing.

– Vår vurdering er at ukrainerne gjør framskritt i kampen for å frigjøre og gjenerobre områder i sør og øst, sa talspersonen under pressebrifingen.

Han sier videre at på bakken i og rundt Ukrainas nest største by, Kharkiv, har russiske styrker i stor grad oppgitt territoriene de erobret tidligere i krigen.

– De har trukket seg mot nord og øst. Mange av disse enhetene har krysset grensen inn i Russland.