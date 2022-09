Svenske aviser utroper Sverigedemokraterna til valgvinner

Expressen, som er en liberal avis, skriver at særlig partileder Jimmie Åkesson kan være tilfreds med søndagens valg, men understreker at det skyldes at landets største parti, Socialdemokraterna, gikk til valg uten egen politikk.

I stedet har Socialdemokraterna forsøkt å gjøre valget til en folkeavstemning om Sverigedemokraterna, skriver avisa.

– Det ser ikke ut til å ha ført til seier. Tvert imot vokser SD ytterligere og overtar rollen som Sveriges nest største parti. Det er svært uheldig, heter det i avisas leder.

Sterk prestasjon

Blekinge Läns Tidnings liberale redaksjon mener at statsminister Magdalena Andersson kan noteres for en sterk prestasjon, og at Moderaterna med Ulf Kristersson i spissen ikke lenger ligner Sveriges nest største parti.

– Forskjellen mellom suksess og fiasko vil være meget tynn for Ulf Kristersson. Vil han bli husket som taperen som lot SD ta igjen Moderaterna i antall stemmer? Eller vinneren som kunne føre en ny koalisjon til makten? Et par tusen stemmer utgjør forskjellen, skriver avisa.

Dobbelttap for Kristersson

Lena Mellin i Aftonbladet skriver at Kristersson har gått på et dobbelttap. For andre gang som valgleder går han på et tap for partiet.

Men det er sannsynligvis det andre tapet som smerter mest, nemlig å ha blitt forbigått av Sverigedemokraterna som Sveriges nest største parti.

– Det innebærer en identitetskrise for partiet som ser på seg selv som regjeringsbærende. Den posisjonen kan med denne utviklingen være truet, skriver hun.

Men hun skriver videre at smerten ved å tape andreplassen likevel kan lindres om partiet får lede en ny regjering.

Vanskelige regjeringsforhandlinger

Men det kan bli svært vanskelige regjeringsforhandlinger, skriver TT. Foreløpig ser det ut til at Kristersson ligger best an til å bli Sveriges neste statsminister.

Men at Sverigedemokraterna er blitt større enn Moderaterna kan legge kjelker i veien for de planene.

SD-leder Jimmie Åkesson sier at han regner med at hans parti får en «sentral rolle» i det nye styret om det blir maktskifte, og at det beste for Sverige ville være en flertallsregjering.

Men verken Moderaterna, Kristdemokraterna eller Liberalerna vil ha med Sverigedemokraterna i en regjering. Kristersson sier han i stedet kan samarbeide med dem i riksdagen.

Og Liberalerna vil ikke støtte en regjering der SD inngår, langt mindre sitte i en slik regjering.

Eneste med framgang

Sverigedemokraterna er det eneste partiet på høyresiden som gikk fram i valget. Allerede før valget sa Åkesson at han hadde gjort klar en liste på et hundretall forslag han ville legge fram i regjeringsforhandlinger, og han gjorde det klart at han forventet innflytelse i overensstemmelse med partiets størrelse.

Det endelige resultatet av valget blir ikke kjent før onsdag når utenlandsstemmer og brevstemmer telles opp. Foreløpige resultat viser at den blå blokken leder med 49,7 prosent mot 48,8 prosent for de rødgrønne. Det ville gi en mandatfordeling på 175 til 174 i de borgerliges favør.