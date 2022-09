Nystartet politisk parti har trolig kapret mange velgere i Malmö

Partiet som ledes av tyrkiske Mikail Yüksel, som i 2018 ble kastet ut av Centerpartiet, har i deler av sørsvenske Malmö trolig tatt en stor andel av stemmene i det svenske riksdagsvalget søndag.

Partiet henvender seg spesielt til minoriteter i det svenske samfunnet og vil spesielt jobbe for å bedre deres vilkår.

Fordi partiet er nystartet, sorterer det under kategorien «andre» i partioversikten. Da alle stemmene var talt opp i flere valgdistrikter hvor Nyans har stilt lister søndag, hadde nettopp denne kategorien flere steder tatt en stor andel av stemmene.

I bydelen Rosengård, hvor Socialdemokraterna tradisjonelt har hatt en dominerende andel av stemmene, hadde derimot «andre» tatt hele 28,2 prosent av stemmene.

– Den mest sannsynlige forklaringen er at det er Nyans som har hatt en intens valgkamp i området, sier statsviteren Anamaria Dutceac Segersten til SVT.

Også i andre bydeler har «øvrige partier» fått en oppslutning på 22,6 og 11,6 prosent. Totalt i Malmö har kategorien fått 3,2 prosent av stemmene. Det kreves 3 prosent for å komme inn i kommunestyret i byen.

Nyans har uttalt at de særlig har sett seg ut tre problemområder de vil arbeide politisk med. Det er islamofobi, integrasjon og boligmangel. Partiet vil også arbeide for at muslimer og svensker av afrikansk opprinnelse gjennom grunnloven skal få en spesiell minoritetsstatus i det svenske samfunnet.

Også i Göteborg ligger Nyans an til å vinne mange stemmer og få plass i kommunestyret. I alt stiller partiet til valg i 22 kommuner og tre regioner foruten riksdagsvalget.