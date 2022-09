Glede med bismak i Sverigedemokraternas leir

For selv om mange sverigedemokrater ser det som en seier i seg selv å slå Moderaterna, så vil et dårlig resultat for hele den blå blokken bety at partiet er like langt unna makt og innflytelse som nå.

Riksdagsmedlem Tobias Andersson var allerede i festmodus tidlig på valgkvelden og koste seg med bobler i en yacht utenfor Sverigedemokraternas valgvake i Nacka i Stockholm.

– Får vi 20 prosent er jeg kjempefornøyd. Men det viktigste er at vi blir større enn Moderaterna. Blir vi større enn dem feirer vi uansett hvordan alt annet blir, sier han til nyhetsbyrået TT.

Ytre høyre-partiet Sverigedemokraterna har vært frosset ut av svensk politikk, men har blitt tatt inn i varmen av Moderaterna. Men spørsmålet om samarbeid med det omstridte partiet splitter den borgerlige leiren.

Trenger ny regjering

De to valgdagsmålingene fra SVT og TV4 viser begge et resultat på over 20 prosent, en solid framgang fra valget i 2018, der partiet fikk 17,5 prosent.

– Det er veldig gledelig om vi skulle lande et resultat der vi blir største høyrepartiet, sier partisekretær Richard Jomshof.

Men vi vil også ha en ny regjering, tilføyer han.

– Det ville være veldig dumt om Moderaterna går så mye tilbake at det innebærer at vi fortsatt får en sosialdemokratisk regjering, sier han.

Dersom Sverigedemokraterna blir det største partiet i den blå blokken, så legger det press på dem i eventuelle regjeringsforhandlinger.

– Vi kommer til å ha medlemmer, velgere og sympatisører som forventer et helt annet sluttresultat i en forhandling enn om vi er mindre enn Moderaterna, sier partisekretæren.

Krever gjennomslag

Han advarer de andre borgerlige partiene:

– Vi kan ikke gå inn i en sånn forhandling og få veldig lite ut av det.

Partileder Jimmie Åkesson har ikke kommentert valgdagsmålingene eller de foreløpige resultatene like før klokka 22 søndag kveld. Men i en tale før valglokalene stemmelokalene stengte var han optimistisk.

– Nå er det svært, svært tett på. Vi tror på dette maktskiftet, sa han.