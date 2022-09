Valgthrilleren i Sverige: – Det er veldig jevnt nå

– Det er veldig jevnt nå, og jeg vil oppfordre alle til å gå og stemme, sa statsminister Magdalena Andersson da hun stemte i et valglokale i Nacka utenfor Stockholm søndag.

Den svenske valgthrilleren vil avgjøre om hun får fortsette som statsminister eller om de borgerlige partiene overtar regjeringsmakten.

Ved valglokalet ble Andersson spurt av Expressen om hva hun tenker om et mulig valgnederlag.

– Er du bekymret for å bli en av de kortest sittende statsministrene?

– Men det har jeg jo allerede blitt, med sju timer, svarte Andersson med et lurt smil.

Hun sikter til 24. november i fjor da hun ble landets første kvinnelige statsminister. Hun gikk imidlertid av etter bare sju timer i en dramatisk politisk floke rundt regjeringsbudsjettet. Hun ble nominert som statsminister på nytt og dannet noen dager senere en ny regjering.

SD og Åkesson vil i regjering

En av de siste meningsmålingene, for et par dager siden, ga Anderssons blokk et lite flertall.

Andersson og Moderaternes leder Ulf Kristersson møttes til en siste duell lørdag, og da var gjengkriminalitet og strømkrise blant de viktigste temaene.

Valget er det første som holdes i Sverige etter at innvandringskritiske Sverigedemokraterna (SD) delvis ble «tatt inn i varmen» av de andre partiene på høyresiden. De har nå sagt seg villige til å samarbeide med SD i Riksdagen.

En fersk måling fra SVT/Novus viste at Sverigedemokraterna ligger an til å bli landets nest største parti etter Socialdemokraterna, med hele 21,2 prosents oppslutning.

SD-leder Jimmie Åkesson sier til SVT at målet er å sitte i regjering.

– Det er utgangspunktet mitt mål. Jeg tror Sverige trenger en flertallsregjering. Ser vi på hvordan meningsmålingene ser ut, er det fire maktskifte-partier som kan være med på det, sier han.

Ulike samarbeidsønsker

Svensk politikk kan i svært forenklet form deles inn i to blokker: De fire partiene Socialdemokraterna (S), V, C og Miljöpartiet (MP) klassifiseres vanligvis som rødgrønne, mens M, SD, KD og L regnes som borgerlige.

Mellom disse blokkene ligger det an til å bli svært jevnt – det kan fort skille bare et par mandater den ene eller den andre veien. Så kommer utfordringen: Innenfor disse blokkene er det svært motstridende krav og ønsker om hvem som skal samarbeide:

* C og V nekter å sitte i regjering med hverandre og vil heller ikke ha budsjettsamarbeid med hverandre.

* M og KD vil ikke slippe SD inn i regjeringen. KD vil heller ikke ha med L.

* L og SD er ikke interessert i å samarbeide med hverandre.

Stemmelokalene åpnet søndag klokken 8, og stemmegivningen fortsetter fram til klokken 20.