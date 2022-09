Statsministeren stemte i Sverige

– Det er veldig jevnt nå, og jeg vil oppfordre alle til å gå og stemme, sa statsministeren, ifølge Expressen.

Valget vil avgjøre om sosialdemokraten Magdalena Andersson får fortsette som statsminister, eller om de borgerlige partiene overtar regjeringsmakten.

En av de siste meningsmålingene, for et par dager siden, ga Anderssons blokk et lite flertall.

– Jeg har vært tydelig på at det kan bli et komplisert valgresultat. Derfor har jeg sagt at vi trenger flere åpne dører enn lukkede. Jeg er åpen for å samarbeide med alle bortsett fra Sverigedemokraterna, sier Andersson til svensk TV4.