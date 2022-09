Folkeavstemning om kongedømmet på Antigua

Den karibiske øynasjonen er et av 14 land som fortsatt har den britiske monarken som statsoverhode, og statsminister Gaston Browne undertegnet lørdag dokumentet som fastslår at kong Charles er landets nye konge etter at dronning Elizabeth døde.

Men deretter sa han at han vil gå inn for at folket skal avgjøre om landet skal fortsette å være kongedømme eller bli republikk, noe han antydet tidligere i år da prins William og prinsesse Kate var på besøk.

– Dette er ikke en fiendtlig handling eller uttrykk for konflikt mellom Antigua og Barbuda og monarkiet, men heller det endelige skrittet for å fullføre uavhengigheten og sikre at vi er en virkelig suveren nasjon, sa Browne.

William og Kates rundreise til karibiske samveldeland i april ble en PR-katastrofe.

I Jamaica ble de anklaget for å opptre som kolonister da de trykket folks hender bak et gjerde og kjørte i prosesjon bak i en Land-Rover, slik dronningen gjorde 60 år før, og på Bahamas ble de bedt om å erkjenne at britisk økonomi var bygd på ryggen til tidligere tiders bahamas-beboere, og betale erstatning.

Jamaicas statsminister Andrew Holness sa at hans land kunne bli det neste som blir republikk, mens en minister i Belize sa det kanskje er på tide å ta det neste skrittet mot uavhengighet.